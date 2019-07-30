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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 7 АВГУСТА В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:32 31.07.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» с 7 августа вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменяется плата за ежегодное сервисное обслуживание по вновь оформляемым карточкам Mastercard Standard/Visa Classic в рамках Пакета услуг «Классический» (п.7.1. Тарифов).
Кроме того, конкретизирован порядок начисления ежемесячных и ежегодных комиссий (п.5 Порядка применения Тарифов).
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