БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 7 АВГУСТА В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

10:32 31.07.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» с 7 августа вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменяется плата за ежегодное сервисное обслуживание по вновь оформляемым карточкам Mastercard Standard/Visa Classic в рамках Пакета услуг «Классический» (п.7.1. Тарифов). Кроме того, конкретизирован порядок начисления ежемесячных и ежегодных комиссий (п.5 Порядка применения Тарифов).