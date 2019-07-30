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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
09:37 31.07.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 31 июля изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки будет составлять:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - от 3,5 до 3,9% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - 4% годовых;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 3,9 до 7,7% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - от 3,6 до 4% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» - от 5 до 8,5% годовых, в зависимости от срока размещения.
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