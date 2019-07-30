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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АКЦИИ ОАО «АГРОФИРМА «ФАЛИЧИ» ВЫВЕДЕНЫ ИЗ АКТИВОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА
17:50 30.07.2019

В составе банковского холдинга ОАО «Белинвестбанк» 24 июля произошли изменения. Акции ОАО «Агрофирма «Фаличи» (доля в уставном фонде) выведены из активов Белинвестбанка и переданы в коммунальную собственность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подписанию договора предшествовала реструктуризация задолженности ОАО «Агрофирма «Фаличи» перед банком по всем имеющимся кредитам. Таким образом, сельскохозяйственному предприятию созданы максимально благоприятные условия для дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности и возможности погашения задолженности.

Хозяйственное общество «Агрофирма «Фаличи» было создано в форме общества с ограниченной ответственностью в августе 2004 года посредством выкупа ОАО «Белинвестбанк» убыточного сельскохозяйственного предприятия СПК «Фаличи» как имущественного комплекса.

На сегодня ОАО «Агрофирма «Фаличи» – один из лидеров агропромышленного комплекса Стародорожского района. Предприятие специализируется на молочном животноводстве и выращивании сельскохозяйственных культур. Основные направления деятельности – молочно-мясное скотоводство, производство кормов и зерновых культур.
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