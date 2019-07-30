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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОЛИЧЕСТВО БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК В БЕЛАРУСИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 2%
15:51 30.07.2019
Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении в Беларуси, за первое полугодие 2019 года увеличилось на 1,9% и на 1 июля 2019 года составило 15297,4 тыс. Об этом свидетельствуют размещенные на сайте Нацбанка данные.
Согласно информации, доля платежной системы БЕЛКАРТ на 1 июля 2019 года составила 26,5%. Карточки Visa составили 32,4% от общего количества карточек в обращении, MasterCard – 32,2%, БЕЛКАРТ/Maestro – 8,9%.
За первое полугодие 2019 года на территории Беларуси было выполнено более 870 млн операций с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях. Удельный вес безнала в общем количестве операций с использованием платежных карточек на 1 июля составил 88,1%.
Основными объектами инфраструктуры обслуживания карточек в Беларуси являются платежно-справочные терминалы самообслуживания (инфокиоски), банкоматы и платежные терминалы в организациях торговли и сервиса.
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