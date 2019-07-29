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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
11:44 30.07.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» с 30 июля изменяет условия по вновь заключаемым депозитам с физическими лицами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты БПС-Сбербанк устанавливает первоначальный срок размещения по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского депозита физических лиц в белорусских рублях «Сохраняй» – 35 дней.
Также с 30 июля изменяется размер процентов для вновь заключаемых договоров срочного отзывного банковского депозита физических лиц в белорусских и российских рублях «Сохраняй»:
в бел. рублях офлайн и онлайн (сумма первоначального взноса от 50 руб.): на 90-369 и 370-1000 дней – 7,4%;
в росс. рублях офлайн (от 6000 росс. руб.) и онлайн (от 3000 росс. руб.): на 90-369 дней – 3,9%, на 370-1000 дней – 4%.
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