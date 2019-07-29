ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
11:44 30.07.2019

ОАО «БПС-Сбербанк» с 30 июля изменяет условия по вновь заключаемым депозитам с физическими лицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты БПС-Сбербанк устанавливает первоначальный срок размещения по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского депозита физических лиц в белорусских рублях «Сохраняй» – 35 дней.

Также с 30 июля изменяется размер процентов для вновь заключаемых договоров срочного отзывного банковского депозита физических лиц в белорусских и российских рублях «Сохраняй»:

в бел. рублях офлайн и онлайн (сумма первоначального взноса от 50 руб.): на 90-369 и 370-1000 дней – 7,4%;

в росс. рублях офлайн (от 6000 росс. руб.) и онлайн (от 3000 росс. руб.): на 90-369 дней – 3,9%, на 370-1000 дней – 4%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2019
валюта курс
EUR 2.2617
USD 2.0343
RUB 3.2044
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2617 +0.0041
USD 2.0343 +0.0072
RUB 3.2044 -0.0084
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2620 2.2660
USD 2.0320 2.0350
RUB 3.2000 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1160
EUR/RUB 70.4500 70.9000
USD/RUB 63.3000 63.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте