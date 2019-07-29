ОАО «БПС-Сбербанк» с 30 июля изменяет условия по вновь заключаемым депозитам с физическими лицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты БПС-Сбербанк устанавливает первоначальный срок размещения по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского депозита физических лиц в белорусских рублях «Сохраняй» – 35 дней.

Также с 30 июля изменяется размер процентов для вновь заключаемых договоров срочного отзывного банковского депозита физических лиц в белорусских и российских рублях «Сохраняй»:

в бел. рублях офлайн и онлайн (сумма первоначального взноса от 50 руб.): на 90-369 и 370-1000 дней – 7,4%;

в росс. рублях офлайн (от 6000 росс. руб.) и онлайн (от 3000 росс. руб.): на 90-369 дней – 3,9%, на 370-1000 дней – 4%.