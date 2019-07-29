БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ПЕРЕНЕС CASH-IN БАНКОМАТ ИЗ GALLERIA MINSK В ТЦ «ЗАМОК»

10:43 30.07.2019 ЗАО «Идея Банк» 29 июля перенесло банкомат с функцией пополнения счета наличными деньгами (cash-in) из ТРЦ Galleria Minsk (пр-т. Победителей. 9) в ТЦ «Замок» (пр-т. Победителей, 65). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, о дате ввода банкомата в эксплуатацию будет сообщено дополнительно.