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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПЕРЕНЕС CASH-IN БАНКОМАТ ИЗ GALLERIA MINSK В ТЦ «ЗАМОК»
10:43 30.07.2019
ЗАО «Идея Банк» 29 июля перенесло банкомат с функцией пополнения счета наличными деньгами (cash-in) из ТРЦ Galleria Minsk (пр-т. Победителей. 9) в ТЦ «Замок» (пр-т. Победителей, 65).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, о дате ввода банкомата в эксплуатацию будет сообщено дополнительно.
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