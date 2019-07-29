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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
09:51 30.07.2019
ОАО «Технобанк» с 29 июля изменило условия по вкладам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки по вкладам для физлиц в российских рублях:
Безотзывный вклад «ТРИумф» - 6,4% годовых, срок 95 дней;
Безотзывный вклад «Оптимальный» - 6,5% годовых, 180 дней;
Безотзывный вклад «Отличный» - 6,5% годовых, 365 дней;
Отзывный вклад «Новая Вершина» - 4,12% годовых, 365 дней.
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