БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

09:51 30.07.2019 ОАО «Технобанк» с 29 июля изменило условия по вкладам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки по вкладам для физлиц в российских рублях: Безотзывный вклад «ТРИумф» - 6,4% годовых, срок 95 дней; Безотзывный вклад «Оптимальный» - 6,5% годовых, 180 дней; Безотзывный вклад «Отличный» - 6,5% годовых, 365 дней; Отзывный вклад «Новая Вершина» - 4,12% годовых, 365 дней.