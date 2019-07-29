БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДБО АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 30 НА 31 ИЮЛЯ

17:46 29.07.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 22.00 30 июля до 3.00 31 июля будет проводить технические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут недоступны следующие сервисы для физических лиц: интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк InSync; платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов).