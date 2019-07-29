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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕННЫМ В МИНСКОМ ФИЛИАЛЕ № 614 БЕЛАРУСБАНКА СЧЕТАМ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО 1-5 АВГУСТА
15:46 29.07.2019

В связи с необходимостью проведения технических работ ОАО «АСБ Беларусбанк» сообщает об ограничении времени совершения операций по счетам (договорам), оформленным в филиале №614 в Минске, в отделении №514/282.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22.00 1 августа до 9.00 5 августа будут недоступны операции:

по вкладным счетам физических лиц в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, М-банкинг) и устройствах самообслуживания;

по кредитам физических лиц во всех каналах обслуживания.

С 2 августа по мере завершения работы отделений филиала №614 и отделения №514/282, но не позднее 19.00, будут недоступны операции по вкладным счетам физлиц во всех подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк». Возможность совершения операций будет возобновлена не ранее 900 5 августа.

С 23.59 1 августа до 9.00 5 августа не будут осуществляться операции по открытию текущих счетов, доступ к которым обеспечен при использовании банковской платежной карточки, а также действия по ранее выпущенным платежным карточкам клиентов указанных учреждений банка с непосредственным обращением к счету (перевыпуск, продление, дубликат).

Операции непосредственно с использованием банковской платежной карточки совершаются без ограничений.
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