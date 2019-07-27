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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОКОЛО 517 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВИЛ БАНК РАЗВИТИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
12:51 29.07.2019

По итогам работы за 1-е полугодие на финансирование инвестиционных и иных проектов ОАО «Банк развития Республики Беларусь» направило порядка 517 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наибольшие объемы кредитных средств выделены в отчетном периоде на кредитование ОАО «Промагролизинг» с целью закупки техники для последующей ее передачи в лизинг, финансирование строительства объектов для проведения II Европейских игр, строительство и реконструкцию местных автомобильных дорог, а также на реализацию проекта по реконструкции энергетической подстанции «Белорусская».

За январь-июнь на цели поддержки отечественного экспорта Банком развития предоставлено более 400 млн руб. кредитов, что в 1,4 раза выше показателя, достигнутого в аналогичном периоде прошлого года. Портфель экспортных кредитов вырос более чем на 20%.

Для предоставления комплексной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства банком осуществляется финансирование субъектов МСП за счет 3-х основных источников – это рублевые ресурсы Банка развития, валютные займы Всемирного банка и фонда им. Халифы. Во втором полугодии банк планирует расширять сеть партнеров за счет лизинговых организаций и предложение новых совместных продуктов для субъектов МСП.

Дебютная эмиссия на международном финансовом рынке двух выпусков еврооблигаций: 500 млн долларов на 5 лет и 210 млн рублей на 3 года стала финальным завершением проекта, который банк реализовывал с июня 2018 года по апрель 2019 года.

«Для отечественной финансовой системы этот проект носит, без преувеличения, исторический характер, поскольку является индикатором доверия не столько к Банку развития как заемщику, сколько к экономической и финансовой политике, проводимой Беларусью. Сделка в долларах США стала первым внешним размещением «квазисуверенного» заемщика из Беларуси и является индикатором для аналогичных проектов других белорусских банков и крупных компаний. Уникальность сделки в белорусских рублях состоит, прежде всего, в том, что впервые в истории на международном финансовом рынке был использован инструмент, номинированный в национальной валюте Беларуси», – отметили в Банке развития.

В целом за январь-июнь 2019 года Банком развития посредством различных инструментов на валовой основе привлечено 900 млн евро внешних ресурсов. По размеру привлеченных средств нерезидентов Банк развития сохранил 2-е место среди белорусских банков.

По итогам работы за 1-е полугодие банком получена прибыль в размере 106 млн руб.
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