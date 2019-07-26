Крупнейший депозитарий страны, ОАО «АСБ Беларусбанк», предоставил физическим лицам возможность открытия в системе «Интернет-банкинг» полнорежимного счета «депо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наличие такого счета является необходимым для инвестирования денег в ценные бумаги (облигации, акции) и последующей реализации прав на них.

Запуск данной технологии является еще одним шагом цифровизации банком деятельности по оказанию услуг на рынке ценных бумаг – клиентам уже доступна возможность в режиме онлайн приобретать облигации банка и отдельных корпоративных эмитентов, а также просматривать информацию по своему счету «депо».

Возможность онлайн-открытия счета «депо» появится у клиентов с 29 июля.

Договор на открытие счета «депо» и депозитарное обслуживание заключается с использованием механизма оферты.