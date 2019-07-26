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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДЕПОЗИТАРИЙ БЕЛАРУСБАНКА ОБЕСПЕЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
12:14 29.07.2019
Крупнейший депозитарий страны, ОАО «АСБ Беларусбанк», предоставил физическим лицам возможность открытия в системе «Интернет-банкинг» полнорежимного счета «депо».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наличие такого счета является необходимым для инвестирования денег в ценные бумаги (облигации, акции) и последующей реализации прав на них.
Запуск данной технологии является еще одним шагом цифровизации банком деятельности по оказанию услуг на рынке ценных бумаг – клиентам уже доступна возможность в режиме онлайн приобретать облигации банка и отдельных корпоративных эмитентов, а также просматривать информацию по своему счету «депо».
Возможность онлайн-открытия счета «депо» появится у клиентов с 29 июля.
Договор на открытие счета «депо» и депозитарное обслуживание заключается с использованием механизма оферты.
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