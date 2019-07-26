ОАО «Белинвестбанк» и Академия управления при президенте Беларуси подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, цель договора – подготовка высококвалифицированных кадров для банковской системы страны. Академия стала одной из шести в списке высших учебных заведений, с которыми банк активно взаимодействует по данному направлению.

В договоре прописаны перспективы сотрудничества в области совершенствования методического обеспечения учебного процесса и предоставления образовательных услуг. Отмечена необходимость взаимодействия в области мотивации и поддержки талантливых студентов и магистрантов. В частности, речь идет об утверждении от имени банка специальных стипендий и премий.

Сотрудничество в части научной деятельности между банком и вузом позволит активизировать исследования в области денежно-кредитной политики, оперативно проводить апробацию и внедрение в деятельность финансового института самых интересных и перспективных разработок.

Проведение регулярных совместных встреч даст возможность актуализировать учебные программы и программы прохождения практики студентами.

Подписание договора о сотрудничестве стало продолжением работы банка по развитию корпоративной социальной ответственности в области поддержки науки и образования. В апреле 2019 года состоялась встреча председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андрея Бриштелева с ректором Академии управления при президенте Геннадием Пальчиком. Тогда была высказана заинтересованность передачи вузу перспективного опыта, накопленного Белинвестбанком. Пилотной стала встреча председателя правления со студентами и профессорско-преподавательским составом Института управленческих кадров Академии управления при президенте. А. Бриштелев на примере банка рассказал о корпоративном управлении как наиболее эффективной системе контроля и управления предприятием.