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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА УТВЕРДИЛ ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ АУДИТА
10:33 29.07.2019
На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» 18 июля утвержден план мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам аудита годовой индивидуальной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Беларусбанка за 2018 год, проведенного аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также утвержден план мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления Беларусбанка, проведенной аудиторской компанией ООО «КПМГ».
Наблюдательный совет продлил полномочия двух топ-менеджеров банка, утвердил подходы и критерии внутренней оценки эффективности системы корпоративного управления ОАО «АСБ Беларусбанк».
Кроме того, внесены дополнения в состав управленческой отчетности о деятельности банка и принято решение о новом выпуске бездокументарных облигаций для юридических лиц.
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