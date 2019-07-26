На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» 18 июля утвержден план мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам аудита годовой индивидуальной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Беларусбанка за 2018 год, проведенного аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также утвержден план мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления Беларусбанка, проведенной аудиторской компанией ООО «КПМГ».

Наблюдательный совет продлил полномочия двух топ-менеджеров банка, утвердил подходы и критерии внутренней оценки эффективности системы корпоративного управления ОАО «АСБ Беларусбанк».

Кроме того, внесены дополнения в состав управленческой отчетности о деятельности банка и принято решение о новом выпуске бездокументарных облигаций для юридических лиц.