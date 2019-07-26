Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы рассмотрены в Пинске во время визита 26-27 июля в нашу страну делегации Банка Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, в ходе переговоров стороны во главе с председателем правления Нацбанка Беларуси Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили социально-экономическое развитие двух стран, вопросы денежно-кредитной политики и перспективные направления сотрудничества между центральными банками.

Кроме того, рассмотрена тема развития цифровых технологий в банковских секторах Беларуси и Литвы.