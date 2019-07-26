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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В ПИНСКЕ
09:43 29.07.2019
Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы рассмотрены в Пинске во время визита 26-27 июля в нашу страну делегации Банка Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, в ходе переговоров стороны во главе с председателем правления Нацбанка Беларуси Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили социально-экономическое развитие двух стран, вопросы денежно-кредитной политики и перспективные направления сотрудничества между центральными банками.
Кроме того, рассмотрена тема развития цифровых технологий в банковских секторах Беларуси и Литвы.
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