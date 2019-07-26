ОАО «БНБ-Банк» с 1 августа вносит изменения в условия зарплатных проектов для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, для зарплатных проектов «Свободный», «Партнерский», «Премиальный», «Базовый» и «Выгодный» вид выдаваемой зарплатной карты, в зависимости от должности сотрудника будет: руководителям структурных подразделений – Visa Gold; другим работникам – Visa Classic.

Появится возможность получения карт премиального уровня для руководителей организации и их заместителей, главного бухгалтера и его заместителей: «Свободный» – 3 карты уровня Platinum бесплатно; «Партнерский» – 5 карт уровня Platinum бесплатно; «Премиальный» – 7 карт уровня Platinum бесплатно.