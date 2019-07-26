|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ПО ЗАРПЛАТНЫМ ПРОЕКТАМ В БНБ-БАНКЕ С 1 АВГУСТА ИЗМЕНЯТСЯ
17:01 26.07.2019
ОАО «БНБ-Банк» с 1 августа вносит изменения в условия зарплатных проектов для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, для зарплатных проектов «Свободный», «Партнерский», «Премиальный», «Базовый» и «Выгодный» вид выдаваемой зарплатной карты, в зависимости от должности сотрудника будет: руководителям структурных подразделений – Visa Gold; другим работникам – Visa Classic.
Появится возможность получения карт премиального уровня для руководителей организации и их заместителей, главного бухгалтера и его заместителей: «Свободный» – 3 карты уровня Platinum бесплатно; «Партнерский» – 5 карт уровня Platinum бесплатно; «Премиальный» – 7 карт уровня Platinum бесплатно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2019
Курсы в банках
на 26.07.2019
Конвертация в банках
на 26.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте