«Приорбанк» ОАО с 29 июля изменяет формат М-кода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый код будет состоять из 6 цифр и обеспечит более высокую безопасность. Кроме того, после обновления формата на устройствах с iOS появится автоподстановка М-кода. То есть пользователю не нужно будет вводить его в приложении вручную.

Для корректной работы мобильных приложений необходимо обновить их до актуальной версии.