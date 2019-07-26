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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК С 29 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТ ФОРМАТ М-КОДА
13:52 26.07.2019
«Приорбанк» ОАО с 29 июля изменяет формат М-кода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый код будет состоять из 6 цифр и обеспечит более высокую безопасность. Кроме того, после обновления формата на устройствах с iOS появится автоподстановка М-кода. То есть пользователю не нужно будет вводить его в приложении вручную.
Для корректной работы мобильных приложений необходимо обновить их до актуальной версии.
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