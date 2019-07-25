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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЛОРУСАМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 8,4% - НАЦБАНК
12:56 26.07.2019
Денежные переводы белорусам из-за рубежа во втором квартале 2019 года сократились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Согласно размещенной на сайте регулятора информации, денежные переводы через международные системы во втором квартале составили почти 75,9 млн долларов в эквиваленте (в II квартале 2018-го – 82,9 млн долларов).
Переводы из Беларуси уменьшились на 2,2% до 44 млн долларов в эквиваленте (в II квартале 2018-го – 45 млн долларов).
Средняя сумма одного денежного перевода, полученного в Беларуси, составила 255,98 доллара в эквиваленте, отправленного из страны – 366,46 доллара в эквиваленте.
Учитывались денежные переводы через международные системы Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, «Лидер», Money Gram, «Колибри», Faster.
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