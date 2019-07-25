Денежные переводы белорусам из-за рубежа во втором квартале 2019 года сократились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Согласно размещенной на сайте регулятора информации, денежные переводы через международные системы во втором квартале составили почти 75,9 млн долларов в эквиваленте (в II квартале 2018-го – 82,9 млн долларов).

Переводы из Беларуси уменьшились на 2,2% до 44 млн долларов в эквиваленте (в II квартале 2018-го – 45 млн долларов).

Средняя сумма одного денежного перевода, полученного в Беларуси, составила 255,98 доллара в эквиваленте, отправленного из страны – 366,46 доллара в эквиваленте.

Учитывались денежные переводы через международные системы Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, «Лидер», Money Gram, «Колибри», Faster.