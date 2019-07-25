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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С АВГУСТА БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ
11:41 26.07.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 26 августа 2019 года изменит размеры процентных ставок для ранее заключенных договоров срочного банковского вклада (депозита) в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зависимости от даты заключения договора и срока размещения они составят:
в долларах США:
«Стандарт» с переменной процентной ставкой, размер процентной ставки в зависимости от срока размещения и периода заключения договора будет составлять до 2,25% годовых;
«Максимум», размер процентной ставки будет составлять 2,25% годовых;
«@gro безотзывный», сроком хранения 370 дней размер процентной ставки будет составлять 2,15% годовых;
«Линия роста 3.0 Свыше года», размер процентной ставки в зависимости от срока размещения и периода заключения договора будет составлять до 1,5% годовых;
в евро:
«Линия роста 3.0 Свыше года», размер процентной ставки в зависимости от срока размещения и периода заключения договора будет составлять до 1% годовых;
в российских рублях:
«Линия роста 3.0 Свыше года», размер процентной ставки в зависимости от срока размещения и периода заключения договора будет составлять до 4,24% годовых.
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