БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ОПЕРАЦИИ

10:53 26.07.2019 ОАО «Белинвестбанк» с 25 июля внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые банком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются размера платы (вознаграждения) по межбанковским операциям. Кроме того, с 25 июля снижена плата за перевод для банков-корреспондентов в адрес клиентов других банков с использованием НОСТРО сети ОАО «Белинвестбанк» за рубежом в российских рублях. Размер платы теперь составляет 600 российских рублей.