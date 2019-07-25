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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ОПЕРАЦИИ
10:53 26.07.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 25 июля внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые банком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются размера платы (вознаграждения) по межбанковским операциям.
Кроме того, с 25 июля снижена плата за перевод для банков-корреспондентов в адрес клиентов других банков с использованием НОСТРО сети ОАО «Белинвестбанк» за рубежом в российских рублях. Размер платы теперь составляет 600 российских рублей.
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