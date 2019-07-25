ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
10:09 26.07.2019

ОАО «Белагропромбанк» с 26.08.2019 возобновляет прием дополнительных взносов по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих вкладов:

«Стандарт» в долларах США, сроками хранения 735 и 1110 дней, заключенными по 16.07.2019;

«Максимум» в долларах США, сроком хранения 735 дней, заключенным по 16.07.2019.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2019
валюта курс
EUR 2.2579
USD 2.0293
RUB 3.2129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2579 -0.0006
USD 2.0293 +0.0011
RUB 3.2129 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2550 2.2610
USD 2.0240 2.0290
RUB 3.2020 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 26.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1180
EUR/RUB 70.2000 70.6000
USD/RUB 63.0000 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте