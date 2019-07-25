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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
10:09 26.07.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 26.08.2019 возобновляет прием дополнительных взносов по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих вкладов:
«Стандарт» в долларах США, сроками хранения 735 и 1110 дней, заключенными по 16.07.2019;
«Максимум» в долларах США, сроком хранения 735 дней, заключенным по 16.07.2019.
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