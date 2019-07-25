БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ

10:09 26.07.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 26.08.2019 возобновляет прием дополнительных взносов по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих вкладов: «Стандарт» в долларах США, сроками хранения 735 и 1110 дней, заключенными по 16.07.2019; «Максимум» в долларах США, сроком хранения 735 дней, заключенным по 16.07.2019.