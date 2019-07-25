БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛАДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

17:22 25.07.2019 ЗАО «РРБ-Банк» с 29 июля предлагает новую линейку вкладов для физических лиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в линейке представлены вклады: вклад «Безотзывный на 185 дней» - 6,8% годовых; вклад «Безотзывный на 395 дней» - 7,5% годовых; вклад «Безотзывный на 795 дней» - 8% годовых.