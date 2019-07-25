|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛАДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
17:22 25.07.2019
ЗАО «РРБ-Банк» с 29 июля предлагает новую линейку вкладов для физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в линейке представлены вклады:
вклад «Безотзывный на 185 дней» - 6,8% годовых;
вклад «Безотзывный на 395 дней» - 7,5% годовых;
вклад «Безотзывный на 795 дней» - 8% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2019
Курсы в банках
на 25.07.2019
Конвертация в банках
на 25.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте