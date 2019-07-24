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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КРЕДИТНЫЙ РИСК ОСТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
12:44 25.07.2019
В настоящее время кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков. Это было отмечено на расширенном заседании Правления Национального банка 25 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, вопрос необслуживаемых активов банков находится в фокусе внимания не только Национального банка, но и правительства и главы государства.
В частности, со стороны Национального банка оценка кредитного риска (помимо других видов рисков) будет проводиться в рамках нового надзорного инструмента – общей надзорной оценки (SREP). С этой целью будет использоваться как система количественных показателей, основанная на отчетности банков, так и суждение о качестве корпоративного управления, включая управление рисками. Особое внимание банковского надзора будет уделено проводимой банками работе по снижению доли необслуживаемых активов.
Кроме того, Национальный банк и правительство подготовили проект указа "О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами", в котором регламентированы экономические и правовые условия функционирования рынка необслуживаемых активов. Его задача – организовать работу на максимально прозрачных и рыночных основах.
Ожидается, что реализация проекта указа позволит создать благоприятные условия для развития рынка необслуживаемых активов, укрепить платежную дисциплину должников, стимулировать заинтересованность в надлежащем исполнении обязательств, содействовать формированию положительного инвестиционного климата и развитию бизнес-среды и, как результат, повысить финансовую и макроэкономическую стабильность в стране.
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