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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРОФИНАНСИРОВАЛ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12:05 25.07.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» в июле 2019 года за счет средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансировало первый проект по продукту «Поддержка социального предпринимательства».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства ресурсы по продукту «Поддержка социального предпринимательства» предоставлены СООО «Эксклюзив», основным направлением деятельности которого является производство бумаги-основы и готовой продукции санитарно-гигиенического назначения: бумаги туалетной, салфеток, гигиенических платочков и бумажных полотенец. Полученные СООО «Эксклюзив» ресурсы будут использованы для приобретения оборудования – автоматического упаковщика для бумаги.
Более 50% работников предприятия являются инвалидами 2-й и 3-й группы, которые вовлечены во все производственные процессы и проходят социальную адаптацию через труд. На текущий момент на производстве трудятся более 70 человек, имеющих инвалидность.
Кредитными ресурсами по продукту «Поддержка социального предпринимательства» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации и субъекты среднего предпринимательства, оказывающие помощь социальным учреждениям или обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан.
Финансирование предоставляется в белорусских рублях на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.
Процентная ставка по продукту «Поддержка социального предпринимательства» составляет 2/3 ставки рефинансирования НБРБ, увеличенная на 3 процентных пункта, что на сегодня соответствует 9,67%.
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