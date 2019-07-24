ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ПРОФИНАНСИРОВАЛ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12:05 25.07.2019

ОАО «Банк Дабрабыт» в июле 2019 года за счет средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансировало первый проект по продукту «Поддержка социального предпринимательства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства ресурсы по продукту «Поддержка социального предпринимательства» предоставлены СООО «Эксклюзив», основным направлением деятельности которого является производство бумаги-основы и готовой продукции санитарно-гигиенического назначения: бумаги туалетной, салфеток, гигиенических платочков и бумажных полотенец. Полученные СООО «Эксклюзив» ресурсы будут использованы для приобретения оборудования – автоматического упаковщика для бумаги.

Более 50% работников предприятия являются инвалидами 2-й и 3-й группы, которые вовлечены во все производственные процессы и проходят социальную адаптацию через труд. На текущий момент на производстве трудятся более 70 человек, имеющих инвалидность.

Кредитными ресурсами по продукту «Поддержка социального предпринимательства» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации и субъекты среднего предпринимательства, оказывающие помощь социальным учреждениям или обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан.

Финансирование предоставляется в белорусских рублях на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Процентная ставка по продукту «Поддержка социального предпринимательства» составляет 2/3 ставки рефинансирования НБРБ, увеличенная на 3 процентных пункта, что на сегодня соответствует 9,67%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2019
валюта курс
EUR 2.2585
USD 2.0282
RUB 3.2129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2585 -0.0039
USD 2.0282 +0.0057
RUB 3.2129 +0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2560 2.2590
USD 2.0260 2.0300
RUB 3.2010 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 25.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1160
EUR/RUB 70.2000 70.7000
USD/RUB 63.1000 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте