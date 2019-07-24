|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ НОРМАТИВНОГО КАПИТАЛА БЕЛИНВЕСТБАНКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ
11:17 25.07.2019
ОАО «Белинвестбанк» за первое полугодие увеличило рентабельность нормативного капитала.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по состоянию на 1 июля 2019 года на обслуживании в банке находится около 990 тыс. физических лиц. Количество активных клиентов малого и среднего бизнеса превышает 28,5 тыс. Кроме того, в банке обслуживается более тысячи клиентов крупного бизнеса.
По итогам работы за I полугодие 2019 года банк занял 1 место по объему и 4 место по количеству сделок, совершенных с ценными бумагами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» среди всех банков и профучастников Беларуси.
С 1 февраля 2019 года Контакт-центр банка начал оказывать консультации юридическим лицам по продуктам и услугам. Внедрен онлайн-сервис для регистрации собственного дела «BitOffice». В режиме онлайн запущена услуга проверки благонадежности потенциальных и существующих партнеров «BIB Контрагент». Внедрен сервис «Управление зарплатным проектом», позволяющий значительно облегчить работу бухгалтеров компаний, которые занимаются начислением денежных средств. Благодаря новому сервису «ONLINE-информирование» нашим клиентам стало еще проще держать руку на денежном пульсе бизнеса. Новая услуга дистанционно информирует о движении денежных средств по счетам, открытым в Белинвестбанке. В рамках поддержки и развития женского предпринимательства внедрены новые пакеты услуг для бизнес-леди «Успешная» и «ИП-Успешная».
Обновление Интернет-банкинга для юридических лиц дополнило систему новыми удобными сервисами и функциями. Все участники групп компаний и крупных холдингов теперь могут работать в Интернет-банкинге под одним уникальным логином и открывать личные кабинеты одновременно из нескольких закладок одного браузера. Появилась возможность подписывать документы разными ЭЦП без замены ключей, а также управлять временем сеанса.
Физическим лицам в Интернет-банкинге предоставлена возможность управлять всеми карточками, включая те, которые эмитированы другими банками. Реализована возможность получения онлайн-кредита. А новый сервис «Валютный распорядитель» помогает начать сберегать деньги. Он автоматически купит валюту по выгодному курсу и отложит ее на важную покупку или отпуск.
Пополнился новым функционалом и Мобильный банкинг. Предоставлена возможность пользоваться приложением Белинвестбанка любому физическому лицу с помощью Межбанковской системы идентификации. Кроме того, приложение адаптировано для людей с ограниченными возможностями по зрению.
На сегодня клиенты банка могут воспользоваться качественным банковским сервисом в 110 офисах, а также совершить операции в более чем 500 банкоматах и 220 инфокиосках.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2019
Курсы в банках
на 25.07.2019
Конвертация в банках
на 25.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте