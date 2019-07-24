ОАО «Белинвестбанк» за первое полугодие увеличило рентабельность нормативного капитала.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по состоянию на 1 июля 2019 года на обслуживании в банке находится около 990 тыс. физических лиц. Количество активных клиентов малого и среднего бизнеса превышает 28,5 тыс. Кроме того, в банке обслуживается более тысячи клиентов крупного бизнеса.

По итогам работы за I полугодие 2019 года банк занял 1 место по объему и 4 место по количеству сделок, совершенных с ценными бумагами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» среди всех банков и профучастников Беларуси.

С 1 февраля 2019 года Контакт-центр банка начал оказывать консультации юридическим лицам по продуктам и услугам. Внедрен онлайн-сервис для регистрации собственного дела «BitOffice». В режиме онлайн запущена услуга проверки благонадежности потенциальных и существующих партнеров «BIB Контрагент». Внедрен сервис «Управление зарплатным проектом», позволяющий значительно облегчить работу бухгалтеров компаний, которые занимаются начислением денежных средств. Благодаря новому сервису «ONLINE-информирование» нашим клиентам стало еще проще держать руку на денежном пульсе бизнеса. Новая услуга дистанционно информирует о движении денежных средств по счетам, открытым в Белинвестбанке. В рамках поддержки и развития женского предпринимательства внедрены новые пакеты услуг для бизнес-леди «Успешная» и «ИП-Успешная».

Обновление Интернет-банкинга для юридических лиц дополнило систему новыми удобными сервисами и функциями. Все участники групп компаний и крупных холдингов теперь могут работать в Интернет-банкинге под одним уникальным логином и открывать личные кабинеты одновременно из нескольких закладок одного браузера. Появилась возможность подписывать документы разными ЭЦП без замены ключей, а также управлять временем сеанса.

Физическим лицам в Интернет-банкинге предоставлена возможность управлять всеми карточками, включая те, которые эмитированы другими банками. Реализована возможность получения онлайн-кредита. А новый сервис «Валютный распорядитель» помогает начать сберегать деньги. Он автоматически купит валюту по выгодному курсу и отложит ее на важную покупку или отпуск.

Пополнился новым функционалом и Мобильный банкинг. Предоставлена возможность пользоваться приложением Белинвестбанка любому физическому лицу с помощью Межбанковской системы идентификации. Кроме того, приложение адаптировано для людей с ограниченными возможностями по зрению.

На сегодня клиенты банка могут воспользоваться качественным банковским сервисом в 110 офисах, а также совершить операции в более чем 500 банкоматах и 220 инфокиосках.