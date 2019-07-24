БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ ИНФОКИОСК В ВИТЕБСКЕ

10:16 25.07.2019 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) установило инфокиоск в Витебске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инфокиоск с функцией приема наличных установлен в Дополнительном офисе №301 в Витебске (пр-т. Фрунзе, 15).