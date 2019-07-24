|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ ИНФОКИОСК В ВИТЕБСКЕ
10:16 25.07.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) установило инфокиоск в Витебске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инфокиоск с функцией приема наличных установлен в Дополнительном офисе №301 в Витебске (пр-т. Фрунзе, 15).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2019
Курсы в банках
на 25.07.2019
Конвертация в банках
на 25.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте