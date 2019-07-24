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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ ПАКЕТ УСЛУГ «ОБЕРЕГ ДЛЯ КАЖДОГО»
17:05 24.07.2019
ОАО «Паритетбанк» с 24 июля запустило совместный проект с компанией ООО «ИнДиЭс Бай».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, совместный проект – пакет услуг «Оберег для важного» – в рамках которого оказывается поддержка клиентам и возврат потерянных предметов их владельцам.
Подключив пакет услуг «Оберег для важного», клиент может быть спокоен в случае утраты ценных вещей – ООО «ИнДиЭс Бай» обеспечит возврат утерянных цифровых устройств, ключей, документов, багажа и других вещей.
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