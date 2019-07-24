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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АНАТОЛИЙ ХОТЬКО НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА
16:06 24.07.2019
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько назначен представителем государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк». Об этом говорится в постановлении Совета министров и Национального банка №479/12 от 22 июля 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление принято в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 г. «О некоторых вопросах владельческого надзора».
Документ вступает в силу со дня его принятия.
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