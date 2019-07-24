Группа Всемирного банка и Национальный банк Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает работу по расширению доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Международной финансовой корпорации (IFC), проект «Обеспеченные сделки и реестр обременений», реализуемый IFC, членом Группы Всемирного банка, и финансируемый Европейским союзом, создаст правовую основу для системы обеспеченных сделок, что позволит компаниям использовать движимые активы, в том числе товары в наличии, дебиторскую задолженность и оборудование, в качестве обеспечения по кредитам.

В рамках проекта также будет модернизирован централизованный электронный реестр обременений, который облегчит получение финансирования для малого бизнеса, имеющего ограниченные активы. Реестр позволит потенциальным кредиторам проверить, свободен ли конкретный актив от обременений или уже используется в качестве обеспечения.

«Эффективная реформа системы обеспеченных сделок и усовершенствованный электронный реестр залогового обеспечения помогут финансовым институтам верно оценить свои риски. Предприниматели смогут использовать в качестве обеспечения различные виды движимых активов и таким образом расширят возможности для кредитных операций, ускорения роста и создания новых рабочих мест», – отметила глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина.

В отчете Doing Business-2019 Группы Всемирного банка Беларусь занимает 85-е место в мире по уровню доступа к кредитам. Согласно официальной статистике, в Беларуси работает около 350 тысяч микро-, малых и средних предприятий, а также предпринимателей. Им нужна не только финансовая поддержка, но и доступная информация о законодательстве в области обеспеченных сделок и новых возможностях для раскрытия их полного потенциала.

IFC предоставит Национальному банку экспертную поддержку по вопросам структурирования и модернизации реестра обременений, а также продолжит работу над расширением списка заложенных движимых активов. Консультативная группа IFC также организует углубленное обучение сотрудников финансовых учреждений по вопросам использования движимых активов в качестве обеспечения, а также проведет широкую разъяснительную работу для владельцев бизнеса о реформах, о новых возможностях и практических аспектах применения обеспеченных сделок для улучшения доступа к финансированию.

IFC на протяжении 25 лет является крупным международным инвестором, поддерживая реформы частного сектора Беларуси. IFC предоставила кредиты белорусским банкам на общую сумму около 75 млн долл. США для дальнейшего кредитования малых предприятий, и более 350 млн долл. США было выделено в рамках Глобальной программы финансирования торговли IFC для поддержки белорусских МСП, ориентированных на экспорт.