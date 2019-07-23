«Приорбанк» запустило новый продукт для онлайн-платежей — виртуальную карточку Visa. Она стала улучшенной заменой карточки Visa Internet.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпустить виртуальную карточку можно мгновенно в Интернет-банке или мобильном приложении Prior Online, при этом физически существовать она не будет. Карточка имеет только цифровое представление, а это значит, что она появится в списке ваших продуктов и станет активной уже в течение нескольких секунд. Нажав на нее, можно узнать подробную информацию о реквизитах для оплаты (полный номер, срок действия и CVV2-код, который высылается СМС-сообщением).

С виртуальной карточкой можно совершать покупки в интернет-магазинах, оплачивать услуги и подписки, бронировать отели или покупать билеты. Карточка выпускается сроком действия на 4 года в любой из валют: USD, EUR, BYN, RUB. Как и в случае со стандартными карточками, можно осуществлять привычные переводы и отслеживать свои платежи по детальным выпискам.

Виртуальную карточку уже можно бесплатно оформить в Интернет-банке или мобильном приложении.