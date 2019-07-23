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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЙ ОФИС БЕЛИНВЕСТБАНКА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
10:38 24.07.2019

Новый офис ОАО «Белинвестбанк» открылся в Минске (ул. Богдановича, 153).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый офис соответствует концепции «ЭкоЛогичный Банк», которую сегодня реализует кредитно-финансовый институт. В ее основе – качество оказываемых услуг, доступность и комфорт для клиентов.

На сегодня это единственный в республике офис банка с широким комплексом финансовых услуг, находящийся на территории агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Особенно удобен он для тех, кто совершает госрегистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Вместе с тем, в данном подразделении клиенты могут получить и иные банковские услуги.

«Идея ипотечных офисов не новая, но я хочу подчеркнуть, что, несмотря на месторасположение, мы отказались от идеи узкой специализации нашего нового подразделения. Реализуя политику доступности, мы предоставили возможность получения всего комплекса банковских услуг клиентам подразделения. Конечно же, мы понимаем, что максимально востребованными будут услуги, связанные с операциями по недвижимости. Наши клиенты смогут оценить удачное соседство сразу трех организаций: банка, агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, а также девелоперской компании, которая появится в ближайшее время на территории офиса. Верю, что данное сотрудничество будет успешным, потому что по итогам полугодия Белинвестбанк находится на лидирующих позициях в стране по финансированию недвижимости», – отметил заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Игорь Борейко.

В просторном зале подразделения одновременно работают трое сотрудников банка. Специалист по продаже розничных банковских продуктов оказывает услуги по кредитованию, оформлению и выдаче платежных карточек, открытию счетов и вкладов. Две кассы осуществляют весь основной комплекс расчетно-кассового обслуживания: валютно-обменные операции, прием платежей, операции с текущими счетами и вкладами, платежными карточками. В кассах подразделения осуществляются экспресс-переводы и международные переводы по системе «Золотая Корона», а также производятся выплаты страховых возмещений.

Подразделение оказывает услуги по приему выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это особенно удобно для арендаторов торговых центров, расположенных неподалеку, и представителей малого и среднего бизнеса, работающих в этом микрорайоне.

Кроме того, в здании расположены два инфокиоска непосредственно на территории Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру.

Удачное месторасположение позволило создать полностью безбарьерную среду. Большая парковка рядом со зданием, где расположен офис, имеет специально отведенные места для водителей с ограниченными возможностями, а вход в подразделение банка оборудован пандусом.
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