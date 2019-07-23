БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИЛОЖЕНИЕ PRIOR PAY ПРИОРБАНКА НАЧАЛО ПОДДЕРЖИВАТЬ КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ

16:54 23.07.2019 В приложение Prior Pay «Приорбанк» ОАО добавлена возможность привязки кредитных карточек. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь воспользоваться сервисом мобильных бесконтактных платежей Prior Pay могут держатели кредитных карточек Visa Classic и Visa Gold Приорбанка. В приложение также добавлены некоторые улучшения, которые сделают работу с приложением удобнее. Клиент может добавить карточку в приложение и оплачивать свои покупки, просто приложив смартфон к терминалу.