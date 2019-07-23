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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 СЕНТЯБРЯ БАНК БЕЛВЭБ ВВОДИТ ОТДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
14:32 23.07.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 сентября вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся услуг для клиентов – нерезидентов Республики Беларусь, представительств юридического лица - нерезидента.
Тарифы на выполнение операций и оказание услуг Банка БелВЭБ дополнятся Главой 142 «Услуги для клиентов - нерезидентов, представительств юридического лица - нерезидента».
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