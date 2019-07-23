БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 1 СЕНТЯБРЯ БАНК БЕЛВЭБ ВВОДИТ ОТДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ

14:32 23.07.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 сентября вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся услуг для клиентов – нерезидентов Республики Беларусь, представительств юридического лица - нерезидента. Тарифы на выполнение операций и оказание услуг Банка БелВЭБ дополнятся Главой 142 «Услуги для клиентов - нерезидентов, представительств юридического лица - нерезидента».