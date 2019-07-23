«Приорбанк» ОАО внесло изменения в некоторые вклады в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 июля размещение средств в белорусских рублях во вкладах «Выше.net», «Пять звезд», «Пять звезд с перечислением %%» и «Выше.net (безотзывный)» доступно на срок от 2 (двух) месяцев.

Вклады «Выше.net», «Пять звезд», «Пять звезд с перечислением %%» в белорусских рублях, открытые до 23 июля 2019 года на срок 1 месяц, будут перезаключаться после 23 июля 2019 года на новый срок под ставку 3% годовых.