|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ
13:46 23.07.2019
«Приорбанк» ОАО внесло изменения в некоторые вклады в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 июля размещение средств в белорусских рублях во вкладах «Выше.net», «Пять звезд», «Пять звезд с перечислением %%» и «Выше.net (безотзывный)» доступно на срок от 2 (двух) месяцев.
Вклады «Выше.net», «Пять звезд», «Пять звезд с перечислением %%» в белорусских рублях, открытые до 23 июля 2019 года на срок 1 месяц, будут перезаключаться после 23 июля 2019 года на новый срок под ставку 3% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2019
Курсы в банках
на 23.07.2019
Конвертация в банках
на 23.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте