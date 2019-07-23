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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ
12:48 23.07.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) изменило депозитную линейку вкладов в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 июля запускаются новые отзывные вклады InSync и «Альфа-Клик» в BYN. Вклады отзывные с фиксированной процентной ставкой 7% годовых. Срок размещения — 2 месяца. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 BYN, максимальная — 2000000 BYN.
Вклад можно пополнить в течение первого месяца на любую сумму, не превышающую максимальную сумму вклада. Проценты по вкладу капитализируются, а также вклад можно пролонгировать. Допускается досрочное расторжение договора банковского вклада с пересчетом в 3,5 раза.
Вклад InSync доступен для оформления в мобильном банке InSync, вклад «Альфа-Клик» — в интернет-банке «Альфа-Клик».
С 23 июля закрывается продажа новых отзывных вкладов InSync и «Альфа-Клик» на 1 месяц.
С 24 июля прекращается автопролонгация всех действующих договоров банковских вкладов InSync и «Альфа-Клик» (отзывных и безотзывных) в BYN на 1 месяц, заключенных до 23.07.2019 включительно.
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