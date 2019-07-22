БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ПЛАТА ЗА ОПЕРАЦИИ

11:54 23.07.2019 ОАО «Белинвестбанк» с 23 июля внесло изменения и дополнения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые банком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются уровня комиссионного вознаграждения по документарным операциям. Установлена минимальная плата по сопровождению гарантий и поручительств. Она составляет 50 долларов США в месяц.