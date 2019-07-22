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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ПЛАТА ЗА ОПЕРАЦИИ
11:54 23.07.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 23 июля внесло изменения и дополнения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые банком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются уровня комиссионного вознаграждения по документарным операциям. Установлена минимальная плата по сопровождению гарантий и поручительств. Она составляет 50 долларов США в месяц.
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