ОАО «БНБ-Банк» предлагает новую Программу кредитования Renault и LADA с пробегом №2 без ограничений по возрасту к автомобилю и без справки о доходах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит покроет до 100% (но не более 10000 BYN) стоимости выбранной машины.

В рамках Программы кредитования Renault и LADA с пробегом №2 банк предлагает кредит по ставке 14,59% в год на срок от 3 до 10 лет с возможностью досрочного погашения.