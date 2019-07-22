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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТЫ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) «А-КУРС» И «А-КУРС PRO» ДО 29 ИЮЛЯ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОЛЬКО В ОТДЕЛЕНИЯХ
14:51 22.07.2019
Карточные продукты ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) «А-Курс» и «А-Курс PRO» с 19 июля нельзя заказать в электронных каналах – мобильном банке InSync и интернет-банке «Альфа-Клик».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 29 июля оформление доступно только в отделениях.
«После этой даты один из самых популярных продуктов банка обновится. Обновленная версия будет представлена на сайте», – отметили в Альфа-Банке.
Те, кто уже оформил карточку А-Курс или А-Курс PRO (до 29.07.2019 включительно), смогут пользоваться ими до окончания действия срока карты.
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