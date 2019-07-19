Платежные реквизиты «Франсабанк» ОАО в евро изменяются с 23 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты основным банком-корреспондентом Франсабанка при осуществлении международных расчетов в евро будет являться Банк ОАО «БПС-Сбербанк» (BPS-SBERBANK, MINSK). Корреспондентский счет в евро № BY39BPSB17015026650389780000. SWIFT BPSBBY2X.

С 23 июля международные платежи в евро через KBC BankNV, Belgium проводиться не будут.