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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ФРАНСАБАНКА В ЕВРО ИЗМЕНЯЮТСЯ С 23 ИЮЛЯ
13:10 22.07.2019
Платежные реквизиты «Франсабанк» ОАО в евро изменяются с 23 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты основным банком-корреспондентом Франсабанка при осуществлении международных расчетов в евро будет являться Банк ОАО «БПС-Сбербанк» (BPS-SBERBANK, MINSK). Корреспондентский счет в евро № BY39BPSB17015026650389780000. SWIFT BPSBBY2X.
С 23 июля международные платежи в евро через KBC BankNV, Belgium проводиться не будут.
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