БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ

11:53 22.07.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 20 июля изменило ставки по вкладам в белорусских рублях для новых вкладов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу «Альфа-Вклад» отзывный со сроком возврата 18 месяцев составит 7,6%, по вкладу «Альфа-Вклад» безотзывный со сроком возврата 5 месяцев — 9,69%.