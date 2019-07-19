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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ
11:53 22.07.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 20 июля изменило ставки по вкладам в белорусских рублях для новых вкладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу «Альфа-Вклад» отзывный со сроком возврата 18 месяцев составит 7,6%, по вкладу «Альфа-Вклад» безотзывный со сроком возврата 5 месяцев — 9,69%.
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