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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕНТРОБАНКИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ
09:59 22.07.2019
Вопросы взаимодействия рассмотрены на очередном, пятьдесят первом, заседании Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка России, которое прошло 19-20 июля в Петрозаводске (Карелия) с участием председателя правления Нацбанка Беларуси Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, участники встречи рассмотрели экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2019 году, обсудили механизмы регулирования и надзора финансовой сферы, состояние банковских систем двух стран, обменялись информацией по другим актуальным вопросам текущей деятельности центральных банков Беларуси и России.
Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами Совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.
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