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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АССОРТИМЕНТ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ ДЛЯ ПОКУПКИ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) РАСШИРИЛИ
14:47 19.07.2019

В начале июля ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) расширило коллекцию памятных монет Национального банка Беларуси различных сплавов (медно-никелевые, серебряные, золотые), выпускаемых в рамках Национальной программы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на сайте представлены более 20 видов монет в широком ценовом диапазоне. Каждое наименование продукции сопровождается детальным описанием формы, размеров и изображения самой монеты. Часть монет посвящена знаменательным датам — двадцатилетию дипломатических отношений Беларуси и Китая, Олимпийским играм 2014 и 2016, а также символам Беларуси.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по номинальной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

«Памятные и коллекционные монеты с национальной символикой могут стать отличным сувениром для гостей нашей страны»,- отметила заместитель начальника управления кассовых операций и перевозки ценностей Светлана Посканная.
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