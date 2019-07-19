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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) В НОЧЬ С 20 НА 21 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
13:15 19.07.2019
Кратковременные отключения сервисов по обслуживанию банковских карт и устройств самообслуживания ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ожидаются с 23.00 20 июля до 5.00 21 июля, а также с 23.00 до 24.00 21 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых работ на стороне процессингового центра банка.
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