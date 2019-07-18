ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СЕРВИСЫ ДБО БЕЛГАЗПРОМБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ 20-21 ИЮЛЯ
11:50 19.07.2019

ОАО «Белгазпромбанк» проведет 20-21 июля плановую модернизацию электронных систем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут частично недоступны сервисы СДБО Белгазпромбанка, мобильное приложение для физических лиц, а также регистрация клиентов в СДБО банка через МСИ.

С 21.00 20 июля до 10.00 21 июля будет недоступна регистрация клиентов с СДБО банка через систему МСИ (межбанковскую систему идентификации).

21 июля с 0.00 до 2.00 не будет работать мобильное приложение для физических лиц.

21 июля с 0.00 до 10.00 клиенты – физлица не смогут выполнять через каналы СДБО следующие операции: получение выписки по счету; пополнение вкладов; погашение кредитов и карт рассрочек; пополнение карт; оформление виртуальных карт; заказ расчетных, кредитных карт; перевыпуск карт; выпуск дополнительных карт; открытие вкладов; получение кредита/оформление овердрафта; оформление страховки.

Для агентов и точек продаж банка в этот период будут недоступны услуги по: открытию новых счетов; погашению кредитов и карт рассрочек; пополнению вкладов/карт; оформлению новых кредитов; выдаче карт «Карта покупок» и Cashalot; выдаче выписок по счетам; открытию новых вкладов.

Для пользователей систем ДБО банка и устройств самообслуживания банка (инфокиоски) 21 июля с 0.00 до 10.00 будут недоступны следующие услуги: погашение кредитов; пополнение вкладов/карт; услуги ЕРИП по пополнению вкладов/карт, погашению кредитов и карт рассрочек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2019
валюта курс
EUR 2.2811
USD 2.0301
RUB 3.2314
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2811 +0.0024
USD 2.0301 -0.004
RUB 3.2314 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2790 2.2840
USD 2.0260 2.0290
RUB 3.2200 3.2290
подробнее

Конвертация в банках
на 19.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1270
EUR/RUB 70.6000 71.0000
USD/RUB 62.7000 63.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте