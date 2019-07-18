ОАО «Белгазпромбанк» проведет 20-21 июля плановую модернизацию электронных систем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут частично недоступны сервисы СДБО Белгазпромбанка, мобильное приложение для физических лиц, а также регистрация клиентов в СДБО банка через МСИ.

С 21.00 20 июля до 10.00 21 июля будет недоступна регистрация клиентов с СДБО банка через систему МСИ (межбанковскую систему идентификации).

21 июля с 0.00 до 2.00 не будет работать мобильное приложение для физических лиц.

21 июля с 0.00 до 10.00 клиенты – физлица не смогут выполнять через каналы СДБО следующие операции: получение выписки по счету; пополнение вкладов; погашение кредитов и карт рассрочек; пополнение карт; оформление виртуальных карт; заказ расчетных, кредитных карт; перевыпуск карт; выпуск дополнительных карт; открытие вкладов; получение кредита/оформление овердрафта; оформление страховки.

Для агентов и точек продаж банка в этот период будут недоступны услуги по: открытию новых счетов; погашению кредитов и карт рассрочек; пополнению вкладов/карт; оформлению новых кредитов; выдаче карт «Карта покупок» и Cashalot; выдаче выписок по счетам; открытию новых вкладов.

Для пользователей систем ДБО банка и устройств самообслуживания банка (инфокиоски) 21 июля с 0.00 до 10.00 будут недоступны следующие услуги: погашение кредитов; пополнение вкладов/карт; услуги ЕРИП по пополнению вкладов/карт, погашению кредитов и карт рассрочек.