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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ МГНОВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
17:56 18.07.2019
ОАО «Белагропромбанк» предлагает воспользоваться возможностями системы мгновенных платежей для корпоративных клиентов!
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, система мгновенных платежей, разработанная Национальным банком и банковским сообществом, начала функционировать в Беларуси с 01.07.2019 года. Услуга доступна корпоративным клиентам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент».
Система мгновенных платежей позволяет осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом (за исключением платежей в пользу банка) с текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.
Система позволяет осуществлять передачу информации о платеже и денег от плательщика бенефициару через обслуживающие банки в течение 1 минуты.
С 1 по 31 июля 2019 года система будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации. С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию. В период опытно-промышленной эксплуатации возможна передача информации о платеже и денег от плательщика бенефициару в течение 3 минут.
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