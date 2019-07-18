ОАО «Белагропромбанк» предлагает воспользоваться возможностями системы мгновенных платежей для корпоративных клиентов!

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, система мгновенных платежей, разработанная Национальным банком и банковским сообществом, начала функционировать в Беларуси с 01.07.2019 года. Услуга доступна корпоративным клиентам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент».

Система мгновенных платежей позволяет осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом (за исключением платежей в пользу банка) с текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Система позволяет осуществлять передачу информации о платеже и денег от плательщика бенефициару через обслуживающие банки в течение 1 минуты.

С 1 по 31 июля 2019 года система будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации. С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию. В период опытно-промышленной эксплуатации возможна передача информации о платеже и денег от плательщика бенефициару в течение 3 минут.