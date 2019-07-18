Качество активов белорусских банков остается уязвимым. Об этом говорится в отчете Fitch Ratings «Банковский сектор Беларуси: более умеренный рост, по-прежнему уязвимое качество активов».

В документе агентство отмечает, что белорусские банки по-прежнему уязвимы к потенциальным макроэкономическим стрессам: раскрываемые данные по МСФО 9 подтверждают, что качество активов по-прежнему слабое, а покрытие резервами невысокое. Качество активов особенно уязвимо к снижению курса национальной валюты с учетом высокой доли кредитов в иностранной валюте (48% на конец 1 кв. 2019 г.), существенная часть которых предоставлена заемщикам со слабой кредитоспособностью или валютными доходами, недостаточными для обслуживания долга.

«В презентации в рамках ежегодной конференции агентства по Беларуси, состоявшейся на прошлой неделе в Минске, мы представили анализ раскрываемых данных по МСФО 9 по 10 банкам, на которые приходилось 93% активов в секторе на конец 1 кв. 2019 г. Средневзвешенный показатель кредитов 3 стадии, которые включают неработающие кредиты, обесцененные реструктурированные кредиты и прочие рисковые/проблемные кредиты, составлял 11,9% от валовых кредитов этих банков на конец 2018 г. Кредиты 2 стадии (прочие кредиты с существенным увеличением кредитного риска) составляли еще 18,6%», – сказано в отчете.

Эти показатели соответствуют верхним уровням аналогичных показателей в странах региона СНГ, что отражает наличие значительного риска у белорусских банков на предприятия госсектора с высокой долговой нагрузкой и других заемщиков со слабыми финансовыми профилями. На эти показатели в частности влияют значительные объемы у госбанков директивных кредитов, унаследованных с предыдущих периодов.

Существенное улучшение качества активов в краткосрочной перспективе маловероятно с учетом замедления экономики Беларуси. Даже умеренный уровень макроэкономического стресса или снижения курса национальной валюты может привести к переходу существенно большего числа кредитов в категории 2 стадии и 3 стадии.

Покрытие резервами кредитов 3 стадии было ниже 20% у крупных государственных банков, что частично отражает предоставление государственной поддержки некоторым заемщикам из госсектора, чтобы помочь им осуществлять свои платежи. Большинство банков при необходимости могли бы полностью зарезервировать свои кредиты 3 стадии за счет годовой прибыли до отчислений под обесценение. В то же время запасы капитала являются небольшими и чувствительны к ухудшению качества кредитов 2 стадии, которые являются значительными и в среднем лишь на 11% покрыты созданными по ним резервами.

Объем высоколиквидных и размещенных за пределами Беларуси валютных активов является невысоким, и управление валютной ликвидностью зависит от доверия вкладчиков (депозиты имеют высокую долларизацию) и способности банков рефинансировать свой внешний долг. Предстоящие погашения по-прежнему являются значительными, в особенности у государственных банков. Fitch ожидает, что в случае необходимости власти сделают доступной для государственных банков часть валютной ликвидности, инвестированной в государственные валютные облигации. Риски ликвидности ниже у банков в иностранной собственности ввиду наличия доступа к фондированию от материнских структур.

Fitch ожидает, что рост кредитования станет более умеренным и составит 5%-6% в 2019 г. (2018 г.: 8,9%) ввиду замедления экономики, продолжающегося постепенного сокращения государственного директивного кредитования, по-прежнему высокого левериджа в корпоративном сегменте и более жестких регулятивных нормативов для розничного кредитования.

«Мы рейтингуем в Беларуси шесть банков, все из которых имеют рейтинги «B»/прогноз «Стабильный». Рейтинги подкрепляются потенциальной поддержкой от государства или материнских структур и находятся на одном уровне с суверенным рейтингом «B»/прогноз «Стабильный» и страновым потолком «B» (для банков в иностранной собственности)», – отмечено в отчете.