БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ ИДЕЯ БАНКА ДОБАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СБРОСА PIN-КОДА

11:56 18.07.2019 ЗАО «Идея Банк» расширило функционал своего онлайн-банка и добавило возможность сброса PIN-кода. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для сброса необходимо: авторизоваться в интернет-банке; нажать на нужную карту; выбрать пункт «Сбросить PIN-код»; после чего будет сгенерирован новый PIN-код.