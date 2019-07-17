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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ ИДЕЯ БАНКА ДОБАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СБРОСА PIN-КОДА
11:56 18.07.2019
ЗАО «Идея Банк» расширило функционал своего онлайн-банка и добавило возможность сброса PIN-кода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для сброса необходимо: авторизоваться в интернет-банке; нажать на нужную карту; выбрать пункт «Сбросить PIN-код»; после чего будет сгенерирован новый PIN-код.
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