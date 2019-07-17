ОАО «Банк БелВЭБ», Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ОАО «БЕЛАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ») заключили соглашение о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны на общую сумму до 50 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Банк БелВЭБ выступает банком-агентом и совместно с БЕЛАЗом составляет перечень экспортных контрактов, которые могут быть профинансированы в рамках реализации проектов по поставкам продукции в третьи страны. Речь идет о поставке большегрузной спецтехники (карьерные самосвалы, дорожно-строительная техника, машины для подземных работ, металлургических предприятий) ОАО «БЕЛАЗ».

«Это наш пилотный проект. В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество по поддержке экспорта совместной продукции в третьи страны», – отметил заместитель председателя корпорации «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян.

Стороны уже несколько лет обеспечивают финансирование поставок для ОАО «БЕЛАЗ» высокотехнологичной продукции российского производства, а также сырья и материалов, необходимых для производства карьерной техники, в том числе по проектам, предусматривающим экспорт продукции, произведенной на кооперационной основе с российскими предприятиями.

Подписание соглашения стало возможным благодаря изменению белорусского экспортного законодательства: в 2019 году в Беларуси был принят в новой редакции «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь». Так, расширились возможности финансовой поддержки экспорта белорусской продукции. В частности, внедрен новый механизм компенсации расходов банкам-нерезидентам и лизинговым компаниям-нерезидентам при финансировании экспорта на рынки третьих стран, предусмотрена возможность использования межбанковских кредитов банку покупателя и экспортных документарных аккредитивов с постфинансированием, стало доступно финансирование экспортных проектов на рынки третьих стран в долларах США и евро.

Белорусские предприятия могут воспользоваться российской программой для субсидирования ставки по кредиту при импорте комплектующих российского производства для производства конечного изделия. А затем уже покупатели из третьих стран могут воспользоваться белорусской программой для субсидирования ставки при импорте из Беларуси изделия, в производстве которого участвует российская составляющая.

«Мы считаем важным закрепить сегодняшним соглашением взаимную готовность сторон к новому формату сотрудничества в рамках поддержки экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны. Мы намерены и дальше сохранять стратегический фокус на развитие этого направления бизнеса. Убежден, что сотрудничество с БЕЛАЗом подтверждает высокий уровень доверия этой компании к нашему банку и в целом востребованность наших услуг по поддержке экспорта», – подчеркнул председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский и призвал других производителей-экспортеров Беларуси и России воспользоваться новыми возможностями.

«БЕЛАЗ сотрудничает с Банком БелВЭБ более 10 лет. За это время банк зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер. Подписанное сегодня соглашение укрепит позиции Белорусского автомобильного завода на рынках третьих стран и в целом придаст новый импульс экспортному потенциалу предприятия», – отметил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик.

Стороны уверены, что подписанное соглашение будет содействовать углублению экономической интеграции стран и кооперационных связей предприятий Беларуси и России, расширению сотрудничества банков и экспортно-кредитных агентств двух государств.