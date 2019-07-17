ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ И ВЭБ.РФ ПОДДЕРЖАТ ЭКСПОРТ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЛАЗА В ТРЕТЬИ СТРАНЫ
10:47 18.07.2019

ОАО «Банк БелВЭБ», Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ОАО «БЕЛАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ») заключили соглашение о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны на общую сумму до 50 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Банк БелВЭБ выступает банком-агентом и совместно с БЕЛАЗом составляет перечень экспортных контрактов, которые могут быть профинансированы в рамках реализации проектов по поставкам продукции в третьи страны. Речь идет о поставке большегрузной спецтехники (карьерные самосвалы, дорожно-строительная техника, машины для подземных работ, металлургических предприятий) ОАО «БЕЛАЗ».

«Это наш пилотный проект. В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество по поддержке экспорта совместной продукции в третьи страны», – отметил заместитель председателя корпорации «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян.

Стороны уже несколько лет обеспечивают финансирование поставок для ОАО «БЕЛАЗ» высокотехнологичной продукции российского производства, а также сырья и материалов, необходимых для производства карьерной техники, в том числе по проектам, предусматривающим экспорт продукции, произведенной на кооперационной основе с российскими предприятиями.

Подписание соглашения стало возможным благодаря изменению белорусского экспортного законодательства: в 2019 году в Беларуси был принят в новой редакции «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь». Так, расширились возможности финансовой поддержки экспорта белорусской продукции. В частности, внедрен новый механизм компенсации расходов банкам-нерезидентам и лизинговым компаниям-нерезидентам при финансировании экспорта на рынки третьих стран, предусмотрена возможность использования межбанковских кредитов банку покупателя и экспортных документарных аккредитивов с постфинансированием, стало доступно финансирование экспортных проектов на рынки третьих стран в долларах США и евро.

Белорусские предприятия могут воспользоваться российской программой для субсидирования ставки по кредиту при импорте комплектующих российского производства для производства конечного изделия. А затем уже покупатели из третьих стран могут воспользоваться белорусской программой для субсидирования ставки при импорте из Беларуси изделия, в производстве которого участвует российская составляющая.

«Мы считаем важным закрепить сегодняшним соглашением взаимную готовность сторон к новому формату сотрудничества в рамках поддержки экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны. Мы намерены и дальше сохранять стратегический фокус на развитие этого направления бизнеса. Убежден, что сотрудничество с БЕЛАЗом подтверждает высокий уровень доверия этой компании к нашему банку и в целом востребованность наших услуг по поддержке экспорта», – подчеркнул председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский и призвал других производителей-экспортеров Беларуси и России воспользоваться новыми возможностями.

«БЕЛАЗ сотрудничает с Банком БелВЭБ более 10 лет. За это время банк зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер. Подписанное сегодня соглашение укрепит позиции Белорусского автомобильного завода на рынках третьих стран и в целом придаст новый импульс экспортному потенциалу предприятия», – отметил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик.

Стороны уверены, что подписанное соглашение будет содействовать углублению экономической интеграции стран и кооперационных связей предприятий Беларуси и России, расширению сотрудничества банков и экспортно-кредитных агентств двух государств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2019
валюта курс
EUR 2.2787
USD 2.0341
RUB 3.2311
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2787 -0.006
USD 2.0341 +0.0032
RUB 3.2311 -0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2820
USD 2.0280 2.0320
RUB 3.2200 3.2320
подробнее

Конвертация в банках
на 18.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1260
EUR/RUB 70.5000 71.0000
USD/RUB 62.8000 63.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте