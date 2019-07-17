Договоры залога недвижимого имущества (ипотеки), заключенные между ОАО «Белинвестбанк» и клиентом, а также все вносимые изменения в эти договоры можно зарегистрировать в организациях по государственной регистрации дистанционно в самом банке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Белинвестбанк стал первым кредитно-финансовым институтом, который предоставил подобную услугу своим клиентам.

Преимущества регистрации договоров залога недвижимого имущества в электронном виде через банк:

подача документов на регистрацию происходит по месту подписания договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) вне зависимости от местонахождения предмета залога;

отсутствие необходимости посещения клиентом организаций по государственной регистрации;

оперативное получение банком информации о регистрации предмета залога;

размер государственной пошлины не меняется.

Сервис начал свою работу с 15 июля. Стоимость услуги составляет 50 рублей.