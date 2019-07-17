|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЮРЛИЦА И ИП МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ДОГОВОРЫ ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОСТИ
16:31 17.07.2019
Договоры залога недвижимого имущества (ипотеки), заключенные между ОАО «Белинвестбанк» и клиентом, а также все вносимые изменения в эти договоры можно зарегистрировать в организациях по государственной регистрации дистанционно в самом банке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Белинвестбанк стал первым кредитно-финансовым институтом, который предоставил подобную услугу своим клиентам.
Преимущества регистрации договоров залога недвижимого имущества в электронном виде через банк:
подача документов на регистрацию происходит по месту подписания договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) вне зависимости от местонахождения предмета залога;
отсутствие необходимости посещения клиентом организаций по государственной регистрации;
оперативное получение банком информации о регистрации предмета залога;
размер государственной пошлины не меняется.
Сервис начал свою работу с 15 июля. Стоимость услуги составляет 50 рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2019
Курсы в банках
на 17.07.2019
Конвертация в банках
на 17.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте