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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ
14:42 17.07.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 17 июля изменяет процентные ставки по срочным банковским вкладам в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки будет составлять:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - от 1,3 до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 0,7 до 2,15% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - от 0,7 до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - от 1,2 до 2,25% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Максимум» - 2,25% годовых.
Также с 17 июля приостанавливается прием дополнительных взносов по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита):
«Стандарт» в долларах США, сроками хранения 735 и 1110 дней, заключенными по 16 июля 2019 года;
«Максимум» в долларах США, сроком хранения 735 дней, заключенным по 16 июля 2019 года.
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