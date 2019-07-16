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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА В VIBER
13:08 17.07.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует об учащении случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии через Viber.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователям мессенджера приходит сообщение от поддельного аккаунта «Беларусбанк Онлайн». Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона.
Сообщение может иметь следующее содержание: «Уважаемый клиент «Беларусбанка», наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber». Или сообщение: «Служба поддержки «Беларусбанка» информирует, что в связи с участившимися мошенническими операциями по требованию службы безопасности ваша карта заблокирована. Баланс вашей карты 0.00 рублей. Для разбирательства рекомендуем обратиться в банк либо связаться по нашим контактам в Viber».
«Уважаемые клиенты, будьте внимательны! Не передавайте третьим лицам информацию о реквизитах платежных карточек, логин и пароль для входа в Интернет-банкинг, 3D-пароль или одноразовый СМС-пароль, в том числе путем ввода данных на сомнительных веб-страницах», – говорится в сообщении банка.
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