ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует об учащении случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии через Viber.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователям мессенджера приходит сообщение от поддельного аккаунта «Беларусбанк Онлайн». Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона.

Сообщение может иметь следующее содержание: «Уважаемый клиент «Беларусбанка», наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber». Или сообщение: «Служба поддержки «Беларусбанка» информирует, что в связи с участившимися мошенническими операциями по требованию службы безопасности ваша карта заблокирована. Баланс вашей карты 0.00 рублей. Для разбирательства рекомендуем обратиться в банк либо связаться по нашим контактам в Viber».

«Уважаемые клиенты, будьте внимательны! Не передавайте третьим лицам информацию о реквизитах платежных карточек, логин и пароль для входа в Интернет-банкинг, 3D-пароль или одноразовый СМС-пароль, в том числе путем ввода данных на сомнительных веб-страницах», – говорится в сообщении банка.